Recco: “Obiettivi green per il rilancio dell’economia”

Da Gian Luca Buccilli, capogruppo di Civica, riceviamo e pubblichiamo

Siamo tutti in trepidante attesa di conoscere i tempi e le modalità attuative decise dal Governo per riattivare il motore produttivo del Paese.

Con riferimento al nostro territorio, ho proposto al sindaco di attribuire al tema della ripresa il profilo di un progetto unitario, che coinvolga tutti i soggetti economici.

Siamo consapevoli che l’attuale situazione congiunturale avrà una durata lunga, comunque difficile da prevedere.

Occorre affrontarla senza improvvisazioni e con una strategia da definire anche con il concorso di professionalità esterne (ad esempio, quelle che sono in grado di fornire Anci, Filse, Confcommercio e Confesercenti, Confartigianato)

Per programmare e sostenere la ripresa economica occorre investire risorse proprie del Comune.

Tramite Anci si potrà ottenere l’autorizzazione a utilizzare anche il Fondo crediti di dubbia esigibilita’, che per l’annualita’ 2020 ammonta a €. 277.156

Vi è anche la necessità di drenare risorse e opportunità da soggetti terzi.

Gli investimenti attivati dal Governo (lo ha dichiarato a chiare lettere il Presidente del Consiglio) “dovranno avere la condizionalità green”.

Ciò in linea con il Green New Deal, indicato dal Presidente della Commissione Europea Von Der Leyen come lo strumento per ricostruire le singole economie dopo l’emergenza Covid 19.

In questo ambito irrompe con forza il ragionamento per rendere nazionale il Parco di Portofino.

Va subito detto, per evitare discussioni “sul niente”, che le tutele del Parco nazionale non sarebbero superiori a quelle già esistenti.

Per quanto riguarda i vantaggi, il Parco regionale riceve in un anno fondi per un milione di euro; quello nazionale delle Cinque Terre recupera 20 milioni di euro all’anno anche grazie ai fondi europei.

Idee innovative per rinnovare l’economia locale, rendendola maggiormente sostenibile e inclusiva; reperibilità delle risorse: sono fattori che esprimono un sicuro “rendimento” in prospettiva.

Inserito in questo contesto, il Parco nazionale di Portofino, oltre ad essere un elemento di assoluto pregio ambientale, può rappresentare un’opportunità di sviluppo.