RASSEGNA STAMPA commercio in attesa della Fase 2

Oggi, giovedì 30 aprile, auguri a Pio. Mercati settimanali: Lavagna e Rapallo con i soli banchi di alimentari. Parole: maggiorato (aumentato rispetto alla qualità o misura consueta). Proverbi: “Il difficile sta nel cominciare”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Coronavirus: “Sestri amplia gli spazi per bar e ristoranti. Spiaggia, accessi ridotti”; “Protesta simbolica, le chiavi dei locali ai Comuni”; “Lavagna, nel centro storico c’è l’obbligo di mascherina”; “Lavagna, Tari, possibile lo slittamento, se c’è luce verde da Roma”; “Salgono a 82 le vittime del virus nel Levante”; “Protezioni colorate per il Gaslini”; “Recco, mascherine in distribuzione oggi”; “Micerium, si alla produzione di dispositivi di protezione”; “Rolecha ha riconvertito la propria produzione”; “Torna al lavoro Hi-Lex cento addetti negativi”; “Microimprese, 2.000 richieste per gli aiuti fino a 25.000 euro”; “Ripresa lenta, Ascom delusa”; “Il 4 maggio saremo in negozio, la protesta di chi non ci sta”.

Sestri Levante: morosità incolpevole, 25.000 euro dalla Regione al Comune. Lavagna: Cance, un premio per documentario contro le mafie. Chiavari: assistenza psicologica e videotutorial di Aima per i malati di Alzheimer. Chiavari: “Donne e caporalato”, incontro web al bandolo.

Rapallo: fungaioli via libera dal 4 maggio.

Camogli: Serena Bertolucci presidente della Fondazione teatro Sociale.

Ne: masso caduto da solo senza causare danni a Gambatesa.