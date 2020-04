Rapallo: scuola Giustiniani, nuovo impianto elettrico

Rapallo non trascura le scuole e prosegue il programma di ammodernamento iniziato e progredito la scorsa amministrazione, quando Filippo Lasinio era consigliere incaricato alle Politiche scolastiche e prosegue oggi nella sua veste di assessore ai lavori pubblici. Per quanto concerne la scuola media Giustiniani, con sede in via Frantini, , è stato affidato l’incarico riguardante lo studio di fattibilità tecnico per l’adeguamento dell’impianto elettrico all’interno della scuola.

Con determina dirigenziale firmata dall’architetto Fabrizio Cantoni, l’incarico è stato affidato all’ingegnere Luca Sanguineti con studio a Chiavari, per un importo complessivo di 2.650 euro.