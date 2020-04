Rapallo: la solidarietà corre in rete

Dalla ‘Pulce’ Nadia Molinaris riceviamo e pubblichiamo

Non posso che condividere il grazie che mi è giunto da Fabio (Micheletta, ndr). Quanto avvenuto questa mattina allarga davvero il cuore e per me sentire Fabio, che conosco sin da ragazzino, commosso, è stato come sentire la Voce del Bene, quello genuino che nasce dal cuore di questo meraviglioso Gruppo e che non fa rumore, che io vedo e sento ogni giorno in chi continua a donare in silenzio per le Spese Sospese e nei messaggi di chi le riceve.

Saranno gesti che ricorderemo tutti come la parte più bella e vera di questo momento così drammatico. Sono gesti che ci danno la speranza che ce la faremo… Grazie!



< Ringrazio di cuore tutti e la Pulce per avermi dato l’opportunità di toccare con mano la meravigliosa solidarietà del Gruppo “Rapallo chi consegna a domicilio” ieri pomeriggio è partito l’appello per l’acquisto di un Tablet a favore di un ragazzino di una famiglia momentaneamente in difficoltà, indispensabile per i suoi studi non potendolo acquistare con le agevolazioni del bando Regionale; è stato scelto il mio negozio per l’acquisto ed io ho contribuito scalando i 50 euro del mio guadagno, ma appena ho aperto alle ore 9, sin da subito è stato un via vai di gente che portava la loro offerta, una fila che mai mi sarei immaginato, che mi ha davvero commosso e alle ore 10 e 13 minuti, avevamo raggiunto la cifra necessaria per l’acquisto e alle ore 12 siamo arrivati alla somma di euro 416 con un più di euro 226 euro che, come da accordi di chi ha partecipato alla colletta , saranno utilizzati sempre per sussidi scolastici per lo stesso ragazzino o per altre urgenze similari di altri ragazzi>

Fabio Micheletta

Ricordo che il gruppo Fb “Rapallo Chi consegna a domicilio” è nato subito il 14 marzo, ed ha raggiunto in brevissimo tempo 3500 iscritti e ca. 150 attività commerciali e servizi a disposizione x consegne gratuite, ma non è solo consegne e non è una piattaforma commerciale. E’ un luogo virtuale dove trovarsi e aiutarsi a vicenda, ove ogni problema od esigenza personale, diventa problema di tutti e in poco tempo viene risolto. Sin da subito, ed è bastato un semplice appello della “Pulce” si sono tutti attivati per donare anche le “spese sospese” per quelle famiglie che si trovano in momentanea difficoltà a causa dell’emergenza “corona Virus”, una nuova povertà momentanea che non è presente in nessuna lista e che forse sfugge alla percezione della politica, per aver perso il lavoro, per non aver ancora ricevuto la cassaintegrazione e nel contempo non poter rientrare neppure in quelli che sono altri aiuti, tipo i buoni spesa

Ad oggi son circa 300 le persone che hanno ricevuto e riceveranno tali donazioni, assistite con le spese solidali grazie alla concreta collaborazione di Don Stefano che ha messo a disposizione il conto della Parrocchia e che anticipa le somme donate per fare gli acquisti necessari, insieme ai tanti volontari, per lo più persone momentaneamente disoccupate, che materialmente si occupano di acquistare i prodotti e portarli alle famiglie mettendoci anche di tasca propria i soldi della benzina.