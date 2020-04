Rapallo: da lunedì “Pronto Bimbo – Indovina chi ti VideochiAma”

Dall’ufficio stampa del Comune di Rapallo riceviamo e pubblichiamo

Con il Patrocinio del Comune di Rapallo, La Perla del Tigullio Teatro presenta il proprio nuovissimo servizio, a titolo gratuito in esclusiva per i bambini residenti nel Comune di Rapallo: “Pronto Bimbo – Indovina chi ti VideochiAma”.

Si tratta di un vero e proprio servizio di socio educational entertainment in videochiamata, realizzato con l’ausilio di pupazzi calzabili di compagnia animati dagli attori.

I personaggi e le loro avventure, contestualizzate al momento presente ed interattive, hanno lo scopo di far vivere un momento di spensieratezza ai bambini, stimolando fantasia e creatività, che potranno ripercuotersi positivamente nell’arco della settimana.

“L’amministrazione sostiene questa interessante iniziativa promossa dalla Perla del Tigullio Teatro e Viola Villa ideata per far sorridere i nostri bambini, risorsa fondamentale per il futuro della nostra comunità – dichiara il sindaco Carlo Bagnasco – desidero sottolineare come, in questo periodo di difficoltà senza precedenti, i nostri bambini e ragazzi abbiano recepito a pieno il significato delle direttive e dimostrato grande senso civico”.

“Ho accolto con entusiasmo l’iniziativa, spero che i nostri bambini possano avere un momento di divertimento e di svago nonostante l’attuale situazione – dichiara il consigliere con incarico alla pubblica istruzione Laura Mastrangelo che aggiunge – colgo inoltre l’occasione per ringraziare i bambini delle scuole di Rapallo ed i loro genitori che seguono quotidianamente le lezioni a distanza nonché gli insegnanti, vera colonna portante della nostra istruzione, per la professionalità dimostrata”.

“Un aspetto forse poco sottolineato in questo periodo è l’impegno e la cura che tutti i genitori stanno dedicando ai figli durante questo periodo di scuola “telematico” – sottolinea il consigliere con incarico alle politiche familiari Elisabetta Ricci – spero che l’iniziativa possa, in un periodo complesso, portare un momento di spensieratezza anche a loro”.

“La situazione contingente dovuta alla pandemia di Covid 19 ha immerso i bambini in una dimensione che non riconoscono e nella quale non riescono a proteggersi” spiega Viola Villa autrice del format “i bambini verranno in contatto fin da subito con due nuovissimi personaggi Gigiotte e NonnaMuchina (nato in collaborazione con l’autrice e Attrice Fiona Dovo) che li faranno volare con la fantasia ma al tempo stesso li aiuteranno ad affrontare la fase 2 di rientro in comunità, abbandonando paure e timori”.

Il progetto è stato strutturato in questo modo: la videochiamata con i puppet interattivi dura per questa fase iniziale circa 10 minuti a bambino e per poter usufruire del servizio bisogna aver installato l’App WhatsApp. Per far partecipare il proprio figlio, o per chiedere ulteriori informazioni, è necessario mandare un messaggio al numero 339/2633324, proprio su WhatsApp ed indicare il nome del bimbo, residenza ed eventuali sue caratteristiche, dalle ore 9 alle ore 19. Ci si potrà così accordare sull’orario ed il giorno direttamente con l’Associazione Teatrale. Il servizio è attivo a partire da lunedì 4 maggio 2020 dalle ore 14 alle 15 ed è particolarmente indicato per la fascia di età 5-10.

La Perla del Tigullio Teatro, nata nel 2007 presso il Teatrino di Portofino, parallelamente all’attività di programmazione e produzione di spettacolo dal vivo (recente il successo presso Palazzo Ducale di Mostra con Delitto presso Mostra di Alfred Hitchcock oltre 1000 gli spettatori in poche settimane) presta grande attenzione all’inserimento dei propri attori all’interno del tessuto scolastico, realizzando attività laboratoriali e teatrali con più fasce di età (Ist. Scol. Gianelli, Ist. Nido San Girolamo, ISt.F. Liceti etc..).

Altre info su www.perlatigullioteatro.it o pagina Facebook La Perla del Tigullio Teatro