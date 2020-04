Rapallo: “Covid, propongo la riduzione Tari”

Da Domenico Cianci riceviamo e pubblichiamo il testo della lettera inviata al sindaco e al presidente del Consiglio comunale di Rapallo

Caro Sindaco,

Caro Presidente,

in un momento di grossa difficoltà economica per tutte le attività commerciali costrette alla chiusura forzata e come da nota di Anci/Ifel propongo di concedere riduzioni Tari sulle utenze non domestiche (bar, ristoranti, negozi, attività di balneazione, agenzie di viaggi, ecc), motivate dalla ridotta produzione di rifiuti del periodo di chiusura attività a causa dell’emergenza sanitaria.

Non è motivo di impedimento il fatto che tali riduzioni non siano previste tra le riduzioni di legge, né che il Comune non sia ancora in grado di dimostrare la riduzione dei costi di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento,

Il Comune potrà adottare una delibera di Consiglio entro il prossimo 30 giugno, come da art. 107 comma 4 DL 18/2020, ed individuare le fonti di finanziamento a copertura della nuova autorizzazione di spesa; si potrebbe ipotizzare già una cifra come minori costi di trasporto, raccolta e smaltimento prendendo come parametro questi due mesi nei quali la ditta Aprica ha operato.

Potrà essere effettuato specifico regolarizzo contabile (in modo speculare al caso dei contributi) prevedendo impegno di spesa coperto da fiscalità generale, mezzi di bilancio, avanzo libero di amministrazione (solo dopo aver approvato il rendiconto 2019), ed effettuando mandato di pagamento e reversale di incasso in conto TARI.

Ringraziando per l’attenzione, colgo l’occasione per porgere cordiali saluti.