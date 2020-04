Ponte Genova: vestito con le luci del Tricolore

Da Salini Impregilo riceviamo e pubblichiamo

Salini Impregilo veste con la magia delle luci tricolore il Nuovo Ponte di Genova, e rende omaggio a tutti i genovesi illuminando l’opera simbolo d’Italia che ha ricucito le due metà della città,la cui struttura è stata completata il 28 aprile da Salini Impregilo e Fincantieri in soli 10 mesi di lavori no stop.

E’ questo “Ponte Italia”, il fascio luminoso tricolore che, da martedì fino a domani 1 maggio, festa dei lavoratori, Salini Impregilo accende per illuminare ogni sera il ponte in tutta la sua lunghezza e ciascuna delle 18 pile illuminate dai colori della bandiera italiana, aggiungendosi al laser tricolore che illumina il ponte da sopra.

L’illuminazione, la cui atmosfera può essere rivissuta con il video a questolink(https://youtu.be/Tw17WNsDeag), si accompagna virtualmente in numerose piazze della città con il “Nessun Dorma” della Turandot di Puccini, e dell’Inno di Mameli.Salini Impregilo ha impegnato nella costruzione dell’opera tutte le competenze acquisite e stratificate in oltre 100 anni di ponti realizzati in tutto il mondo per un totale di 626 chilometri di ponti e viadotti.