Lettere/ “Elezioni, nessuno tocchi le preferenze”

In tarda mattinata ho veicolato ai miei numerosi contatti il vostro articolo “I partiti decideranno chi eleggere” che ipotizzava una possibile soppressione delle preferenze alle prossime elezioni regionali.

Ovviamente la cosa mi trova personalmente e risolutivamente contrario!

In poche ore ho ricevuto un profluvio di messaggi che dire fossero contrari a tale ipotesi è dire poco…

Le persone, anche in questo difficile momento, non vogliono abdicare al diritto di scegliere i propri rappresentanti. Anche in considerazione del fatto che, a livello regionale, è rimasto lo scandalo del “listino” dei nominati (eletti in appoggio al candidato presidente vincente) scelti esclusivamente dai partiti…