Lavagna: il Consiglio comunale visto da “Officina”

Da Guido Stefani e Aurora Pittau, consiglieri di ” Officina Lavagnese” riceviamo e pubblichiamo

Officina Lavagnese ha presentato in discussione al Consiglio Comunale di Lavagna del 29 Aprile 2020 due interrogazioni ed ha preso posizione di astensione riguardo al punto 3 dell’o.d.g. (Regolamento disciplinante misure di contrasto all’evasione dei tributi locali) e contraria riguardo al punto 4 dell’o.d.g. (Regolamento comunale per la disciplina e l’applicazione della tassa sui rifiuti).

Per il punto 3, pur apprezzando la proposta che deve disciplinare le misure di contrasto all’evasione dei tributi locali in un ente comunale come da legge n.58 del 28/06/2019, Officina Lavagnese individua in questo regolamento alcune défaillances soprattutto ai commi 5 e 6 dell’art.3. Questi punti risultano piuttosto vaghi, non chiariscono adeguatamente le situazioni in concreto e non tengono conto dei vari scenari che si possono produrre nella realtà dei fatti. Tutto ciò non permetterebbe il recupero dei tributi dovuti.

Il voto è di astensione e si consiglia di rivedere i punti indicati.

Il Regolamento comunale per la disciplina e l’applicazione della tassa sui rifiuti, al punto 4, è molto importante e delicato perché incide sull’economia di ogni famiglia e di ogni attività economica. Il punto di partenza è che il costo del servizio del trattamento dei rifiuti, dello spazzamento strade e del riciclaggio e trasporto deve essere completamente coperto dai tributi.

Il comune stabilisce i criteri di determinazione delle tariffe, la classificazione delle varie attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, la disciplina delle riduzioni tariffarie e delle eventuali esenzioni, secondo criteri ben definiti.

Il comune decide pure la percentuale da assegnare alle utenze domestiche e alle attività produttive ed è chiaro che ogni variazione di tariffa per un a qualsiasi tipo di utenza incide automaticamente su tutte le altre.

In questo regolamento ci sono molte cose che non convincono Officina lavagnese tra cui:

1) Assenza di piano finanziario e delle necessarie ipotesi tariffarie per poter definire, attraverso indispensabili simulazioni, la verifica delle coperture finanziarie e una doverosa equità fiscale delle tariffe.

2) Tra le categorie delle utenze non domestiche citate manca il Porto, cosa assai grave in quanto esso è uno dei principali contribuenti e, tra l’altro, oggetto di contenzioso per alcune tariffe.

3) L’articolo 15-Riduzione per utenze di non residenti in uso stagionale prevede una riduzione del 25 % della parte variabile che dovrà quindi essere recuperato dalle tariffe dei residenti e delle attività produttive di Lavagna.

4) Non si prevedono invece tariffe agevolate per famiglia disagiate, anzi l’art.16 sembra escluderlo.

5) Nell’attuale situazione di grave difficoltà, sia per le famiglie che per le realtà commerciali e produttive della città il regolamento avrebbe dovuto prevedere facilitazioni per le aree all’aperto (occupazione del suolo pubblico) invece all’art. 14 si scopre che la TARI giornaliera in questo caso è addirittura doppia che in precedenza.

Per tutti questi motivi Officina Lavagnese ha votato no.

Al punto 9 è stata inserita l’interrogazione riguardante la dichiarazione di improcedibilità formulata da Regione Liguria circa l’istanza di Procedura di Autorizzazione Unica Ambientale, inerenti l’impianto di depurazione delle acque sito nell’area di Colmata del Comune di Chiavari, motivata dalla mancata previsione dell’impianto di depurazione nel Piano Urbanistico Comunale di Chiavari attualmente vigente.

Considerato che l’ulteriore ritardo nella procedura di realizzazione dell’impianto porta alla determinazione di sanzioni che colpiranno la popolazione dei Comuni interessati da procedure di infrazioni comunitarie, oltre che ritardare la risoluzione del problema della depurazione delle acque nel nostro territorio Officina Lavagnese ha voluto interrogare il sindaco e la giunta comunale per sapere se e come siano stati informati della dichiarazione di improcedibilità e quali iniziative si intendano intraprendere per tutelare i cittadini del Comune sia sotto il profilo della necessità di avere al più presto un impianto di depurazione delle acque a norma sia per evitare la possibilità dell’erogazione delle sanzioni previste dalla normativa Comunitaria in materia.

Al punto 10 è stata inserita l’interrogazione firmata da tutte le opposizioni e riguardante le sorti del servizio di asilo nido. Al riguardo, i consiglieri di opposizione tutti interrogano il Sindaco e l’Assessore competente per conoscere quali provvedimenti siano stati adottati a seguito del ritiro della proposta di deliberazione n. 94 all’ ODG del Consiglio Comunale del 12/12/2020.

Ciò al fine di garantire il proseguimento del servizio per il prossimo anno e di permettere alle famiglie interessate di organizzarsi di conseguenza.

L’amministrazione comunale aveva espresso tramite la stampa la volontà di continuare il servizio affidando comunque all’esterno la stesura del bando per la gestione dell’asilo al fine di rientrare nei tempi utili per realizzare la continuità del servizio che assicurava.

Come Officina Lavagnese, anche a seguito della terribile pandemia da Covid-19 in corso, crediamo fermamente che:

1) Tutto quello che si è inteso fare per la riapertura dell’asilo nido vada ripensato e progettato del tutto e per tempo.

2) Secondo noi sarà indispensabile coinvolgere le famiglie, nei modi ora possibili, per dare le informazioni adeguate ma anche per studiare insieme come affrontare la riapertura, considerato che saremo ancora in una fase dove sarà necessario osservare tutte quelle norme di sicurezza per evitare il diffondersi del contagio: organizzazione degli spazi, norme igieniche, sanitarie da osservare, ecc.

3) Nella riprogettazione si ritiene bene riconsiderare, almeno per il prossimo anno, il mantenimento del servizio interno al Comune, data la situazione di emergenza per tutte le famiglie, la ripresa faticosa del lavoro per le giovani coppie e la difficoltà ancor di più per le mamme, a cui generalmente è affidata la cura dei piccoli, in modo che esse possano conciliare ruolo genitoriale e lavoro. ora più che mai è necessario non lasciare indietro nessuno, né economicamente, né socialmente, né psicologicamente. A tale proposito proponiamo l’istituzione di un tavolo di lavoro che coinvolga oltre a tutte le realtà rappresentate in Consiglio anche il Forum delle Famiglie e le altre eventuali realtà operanti sul territorio per studiare un progetto in grado di dare delle risposte adeguate e condivise.

4) Chiediamo che si prospetti anche la necessità di sospendere il pagamento delle rette dei mesi in cui le famiglie non hanno utilizzato il servizio, come già suggerito.

5) In questo periodo particolare stiamo vedendo come sia importante il valore della sussidiarietà, dettato dalla ns Carta Costituzionale, grazie al quale tutti i servizi essenziali (Sanità, Istruzione) devono essere sostenuti secondo questo principio da tutta la collettività perché rivolti alla collettività stessa. Chiaramente il principio è valido se tutti paghiamo le tasse, secondo le nostre possibilità e la lotta all’evasione è dunque elemento cardine per un’Amministrazione comunale e per uno Stato. Anche con questo il servizio di Asilo nido può essere supportato perché esso è la primissima tranche dell’Istruzione, seppur non obbligatoria.

Sulle due interrogazioni si auspica l’attenzione promessa da parte dell’amministrazione comunale.