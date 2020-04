Elezioni regionali: “I partiti decideranno chi eleggere”

L’ipotesi che le elezioni regionali si svolgessero in estate, ha fatto torcere il naso ai tantissimi che hanno sottolineato come sia impossibile effettuare una campagna elettorale in tempo di pandemia. Lapalissiano. Così, come pubblicato su alcuni media nazionali, è nata l’idea di sopprimere le preferenze; indipendentemente dalla data in cui si svolgerà il confronto elettorale. Come per le elezioni politiche, il cittadino sarà chiamato a esprimere il solo voto di lista. A decidere gli eletti (nella misura dei voti espressi alla lista) saranno i segretari dei partiti che decideranno l’ordine dei candidati in lista.