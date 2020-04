Covid: “Trasporti, servono alternative per non sovraffollare i mezzi pubblici”

Dall’ufficio stampa del sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Roberto Traversi riceviamo e pubblichiamo

“Abbiamo la necessità di procedere nel più breve tempo possibile all’apertura dei negozi per la riparazione delle biciclette, problema che allo stato attuale rappresenta un limite non solo per i ciclisti ma anche per i disabili in carrozzina che, qualora abbiano necessità di riparazione alle loro ruote, devono essere messi in condizione di poterlo fare”. Secondo Roberto Traversi, sottosegretario alle Infrastrutture e ai Trasporti, si tratta di una misura fondamentale da inquadrare anche nell’opportunità che l’emergenza da Coronavirus ci offre per incentivare la mobilità ‘dolce’. “Come Governo – spiega Traversi – lavoreremo nella direzione di prevedere un incentivo per l’acquisto di biciclette, monopattini e simili, ma anche un incentivo per il canone dei servizi di car sharing”. L’idea in sostanza è quella di creare un’alternativa all’attuale utilizzo di mezzi di trasporto per evitare il sovraffollamento di mezzi pubblici e tutelare anche la sicurezza e la salute dei cittadini, agevolando i trasferimenti tra la periferia e il centro, utile soprattutto a chi deve percorrere le brevi distanze. “E’ nostra intenzione – conclude Traversi – coinvolgere anche i sindaci affinché si cominci a mettere su carta da subito l’avvio di piste ciclabili aggiuntive a quelle già esistenti, magari utilizzando in via transitoria le corsie preferenziali, aprendo nuovi varchi per bici, e-bike e monopattini”.