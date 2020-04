Consumi: nasce l’e-commerce dedicato al vino ligure

Dall’ufficio comunicazione del Parco delle 5 Terre riceviamo e pubblichiamo

Che il vino sia il prodotto più ricercato sul web tra quelli alimentari, ce lo dicono i numeri (qui un approfondimento). E che sia una strada da seguire anche per i più scettici, beh, ce lo dicono sempre i numeri. Senza nulla togliere ai canali tradizionali (vendita diretta, Horeca e quant’altro) la nuova frontiera per la vendita del vino non può essere che l’e-commerce. Lezione “appresa” – per i più, a dire il vero, “ripassata” – anche in seguito al perdurare dell’isolamento domestico e alla chiusura della maggior parte degli esercizi commerciali (enoteche, bar, ristoranti).

È da queste premesse che nasce Liguria Wine Shop (LWS), il primo e-commerce dedicato esclusivamente al vino ligure che prende vita da un’idea di RES Wine, agenzia di comunicazione ligure che dal 1996 si occupa di promozione del vino. «Liguria Wine Shop nasce dalla necessità di avere anche per la viticoltura ligure, come succede già in altre regioni, un e-commerce dedicato – afferma Alfio Antognetti, fondatore di RES Wine oltre che editore di questa testata giornalistica – e la situazione emergenziale che stiamo vivendo ne ha sicuramente accelerato il processo di realizzazione. Vogliamo dare una mano alla viticoltura regionale, fare qualcosa che abbia un valore percepibile in termini di reddito, a partire proprio da ora, da questo momento di grave incertezza. Sono da tempo consapevole, occupandomene direttamente – continua Antognetti – che la viticoltura, soprattutto in Liguria, ha bisogno di nuovi canali di vendita e di intercettare nuovi mercati, capaci di riconoscere la qualità del vino ligure. Questo è il momento giusto, il momento di chiudere il cerchio, offrendo a tutti i produttori liguri, nessuno escluso, questo nuovo e ambizioso strumento di vendita online.”

Obiettivo dichiarato di LWS è infatti quello di diventare il più grande e fornito “negozio” di vini liguri. Operazione accolta con entusiasmo anche da Enoteca Regionale della Liguria. «Liguria Wine Shop si profila come uno strumento decisamente importante per le nostre aziende; è ora che si metta in moto anche il segmento commerciale della vendita online in maniera organica, per essere ancora più efficaci come produzione e offerta vitivinicola regionale», dichiara Marco Rezzano, presidente di Enoteca.

Alla pubblicazione di LWS manca poco e, oltre a proporsi come l’e-shop di riferimento del vino ligure, si affaccerà alla rete anche con una parte di racconto di DOC, IGT, vitigni oltre a dedicare uno spazio interattivo a itinerari enogastronomici, eventi digitali, degustazioni guidate, visite in cantina e incontri B2B. «LWS offrirà ai produttori anche un servizio di intermediazione tra aziende e importatori internazionali capaci di assorbire parte della produzione di eccellenza della nostra Regione. La scommessa che ci accingiamo ad affrontare insieme ai viticoltori – conclude Antognetti – è far conoscere in tutto il mondo la forza e la bellezza della nostra viticoltura grazie a un e-commerce 100% ligure.»