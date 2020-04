Chiavari: oggi otto guarigioni e nessun nuovo contagio

Domani è l’1 Maggio, Festa del Lavoro, giornata di scampagnate, sagre paesane, prima tintarella. Tutto rinviato; così come probabilmente sarà per il ponte a cavallo tra fine maggio e il 2 giugno. Domani gli anziani ricorderanno i Primi Maggio del dopoguerra dove tutti i negozi e osterie erano chiusi e guardati a vista. Domani sarà diverso solo perché saranno aperti gli esercizi che fanno asporto o consegne a domicilio.

Il sindaco di Chiavari Marco di Capua invita a restare a casa, tanto più in questi giorni ci sarà un sacco di polizia in giro che chiederà e verificherà l’autocertificazione.

Di Capua tiene informati anche sui dati cittadini del coronavirus: “Le persone in isolamento fiduciario sono 66 (6 in meno rispetto a ieri). Di queste, 10 sono in isolamento perché rientranti in Italia dall’estero.

Le persone positive al virus sono 91 (8 in meno rispetto a ieri).

Di queste 91, 86 sono in quarantena a casa (compresi quelli presso il Ricovero Torriglia) mentre sono 5 le persone che sono ricoverate in ospedale.

Abbiamo avuto 8 guarigioni in più rispetto a ieri e nessun nuovo contagiato.

Domani ci sarà un grosso dispiegamento di forze dell’ordine come da comunicazione ufficiale della Questura che mi è arrivata ieri, rispettiamo le norme.

Domani confido nel senso civico di tutti noi: rispettiamo le distanze di sicurezza, laviamoci spesso le mani, evitiamo di sfregare gli occhi e mettere le mani in bocca.

Dobbiamo convivere con questo maledetto virus”.