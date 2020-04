Chiavari: Corso Lavagna, terminata la messa in sicurezza delle condotte

Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari riceviamo e pubblichiamo

«Dopo quasi un anno e mezzo, in corso Lavagna sono giunti al termine i lavori per la messa in sicurezza delle condotte: 38 le tonnellate di materiale rimosso solo durante l’ultimo intervento all’incrocio con via Cesare Battisti. Grazie all’installazione, lo scorso autunno, di una nuova tubazione per lo smaltimento delle acque è stato anche compensato il dislivello di circa 35 cm che, in caso di forti eventi meteo, contribuiva a creare blocchi al deflusso e allagamenti localizzati. Sicuramente rimane una zona critica, ma con i lavori eseguiti abbiamo cercato di incrementare al massimo la sicurezza del tratto – spiega il consigliere Paolo Garibaldi, delegato Ato e al ciclo delle acque – Il prossimo step riguarderà il proseguimento delle operazioni di pulizia del canale di via Cesare Battisti, in direzione mare. Voglio ringraziare, a nome di tutta l’amministrazione comunale, gli operai e i tecnici di Iren Acqua Tigullio che hanno contribuito alla realizzazione di questi interventi, complessi ed importanti su tutti i punti di vista».