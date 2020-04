Chiavari: ‘Communication Products’ compie 20 anni

Da Communication Products riceviamo e pubblichiamo

Vent’anni. Due decenni. Quattro lustri. Si può dire in tanti modi, ma il risultato non cambia. Da tutto questo tempo la Communication Products è viva e pienamente attiva, sul territorio del Levante ligure ma un po’ in tutta Italia e pure all’estero.

È la bellissima storia di un marchio ormai consolidato. Storia imprenditoriale ma anche familiare e personale, di un fratello e di una sorella affiatati e con competenze complementari: Lorenzo e Valeria Ravella, le due anime di questa ditta che si occupa di produzioni video e di service audio e video e luci, con sede a Chiavari e magazzino a Lavagna, ma con una proiezione decisamente glocal.

Come tante piccole e medie aziende del Tigullio: quelle realtà che, un po’ per riconoscenza e un po’ per amore, hanno voluto mantenere il proprio quartier generale dove tutto è cominciato.

I vent’anni ricorrono ad aprile. Un aprile 2020 che, non solo per Communication Products, è stato del tutto particolare.

“Oggi, per via dell’emergenza sanitaria in cui tutti siamo purtroppo coinvolti, non possiamo certo festeggiare come avremmo desiderato, ma vogliamo fortemente esprimere a tutti la nostra gratitudine: per aver scelto i nostri servizi, e ci riferiamo ai clienti, per il lavoro e la professionalità dei collaboratori e fornitori, per l’interesse, la curiosità e l’apprezzamento di tanti coi quali, chissà, avvieremo positive collaborazioni. Ci crediamo fermamente. Oggi, sarebbe inutile negarlo, la crisi è profonda: il mercato degli eventi e delle tecnologie sarà oggetto di una grande trasformazione. Il momento è complesso ma siamo certi che emergeranno, per tutti, nuove opportunità: e allora sì, avremo un doppio motivo per festeggiare. Noi, nello specifico, abbiamo in cantiere due grossi progetti, che contiamo di far partire non appena si sbloccherà l’emergenza. Riprenderemo con lo stesso entusiasmo e le stesse velleità di prima: non di essere grandi, bensì di cercare di essere bravi. Questo solo ci interessa: la qualità del nostro lavoro e dei servizi offerti”.