Camogli: Teatro Sociale, dai debiti pregressi al futuro

Il cambio di guardia al vertice della Fondazione Teatro Sociale di Camogli, con Serena Bertolucci che subentra quale presidente a Farida Simonetti, ha destato stupore nei camogliesi, meravigliati della crisi che ha portato alle dimissioni di tre consiglieri: Enrico Fantoni, Comune di Recco; Elisabetta Anversa, vicesindaco di Camogli e Graziella Guatelli.

Essendo il Teatro Sociale sostenuto con fondi erogati dal Comune di Camogli, sarebbe auspicabile conoscere i motivi che hanno indotto questi consiglieri a dimettersi, decretando lo scioglimento del consiglio. Motivi che non possono essere di carattere finanziario, considerato che il debito pregresso di circa 500.000 euro (250.000 per mutui contratti per ultimare il restauro e circa 250.000 accumulati nei primi due anni di gestione) era stato ereditato dalla gestione di Farida Simonetti che ha portato il bilancio annuale in pareggio.

Il sindaco Francesco Olivari parla della necessità di “un approccio più imprenditoriale alla Fondazione”; esigenza comune a tutti i teatri, che il Sociale manifesta fin dalla nascita. E’ questo il motivo delle dimissioni dei tre consiglieri? C’è una regia che ha disegnato un futuro pieno di luce per il teatro?

Nel mare di perplessità il fatto positivo è che Serena Bertolucci, di cui sono note le capacità manageriali e relazionali, ha accettato la presidenza. Inoltre Bertolucci, come Simonetti, è una camoglina e questo, almeno ai concittadini non spiace.