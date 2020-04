Camogli: Pompei boccia il bilancio: “Ne serviva uno a misura d’emergenza”

Da Claudio G. Pompei, consigliere e capogruppo della Lista Camogli nel Cuore, riceviamo e pubblichiamo

Oggi si è tenuto in modalità on line il Consiglio Comunale di Camogli.

Tanti i punti all’ordine del giorno.

Il principale l’approvazione del DUP (Documento Unico di Programmazione) ed il conseguente bilancio preventivo.

Ho espresso voto contrario a queste due pratiche consiliari perché ci sarebbe stato tutto il tempo, da parte dell’ Amministrazione, per presentare oggi, 30 aprile, un bilancio nuovo e corrispondente alla realtà dettata dall’emergenza Coronavirus.

Invece ci è stato chiesto di votare un bilancio redatto mesi fa, che logicamente non poteva prevedere nessuna misura a supporto del tessuto economico cittadino a seguito delle ripercussioni della pandemia Covid19 ed irrealistico a livello di coperture finanziarie.

Abbiamo ottenuto che tre proposte da me avanzate verranno prese in considerazione dalla Maggioranza Consiliare, anche convocando un tavolo tecnico con le opposizioni.

Da tempo chiediamo tale iter, per lavorare tutti insieme nell’interesse della città.

Molto schematicamente, senza entrare nei dettagli, riassumo le mie proposte:

1) cancellazione Cosap (tassa occupazione suolo pubblico) per 6 mesi, fino al 1 novembre in favore delle attività commerciali

2) Riduzione Tari del 50% o contributo a fondo perduto di uguale importo.

3) Riduzione a 0.4% Imu per i proprietari che ridurranno in modo significativo e proporzionale i canoni di affitto e per i soggetti passivi che utilizzano direttamente i locali o a seguito di concessioni a titolo gratuito.