Camogli: il resoconto della giornata

Dal Comune di Camogli riceviamo e pubblichiamo il diario del sindaco Francesco Olivari

Buona sera a tutte e tutti.

Attualmente sono 4 le persone positive al Covid-19 (1 residente da tempo ricoverato in ospedale; 1 residente attualmente ricoverato in ospedale; 2 residenti in isolamento presso la propria abitazione). 3 invece le persone in isolamento fiduciario presso il proprio domicilio, tutte perché rientrate dall’estero.

Vi ricordo che l’Asl effettua l’indagine epidemiologica dei contatti della persona positiva e contatta direttamente i soggetti interessati per predisporne l’isolamento a domicilio.

Perdonatemi il ritardo e la brevità di stasera, ma sono giornate molto impegnative. Oggi, tra le altre cose, si è tenuto anche il Consiglio Comunale. Domani avrò modo di ragguagliarvi sulle ultime notizie.

Solo una precisazione: non è vero che il Sindaco non legge e non risponde. Probabilmente qualcosa mi sfuggirà, non lo metto in dubbio, e di questo eventualmente mi scuso. Credo che sia superfluo dover specificare il fatto di non essere costantemente connesso ai social perché impegnato in altre cose. Ma cerco di rispondere, soprattutto cerco di farlo in maniera educata…

È stata prorogata fino al 5 giugno l’interruzione di Via De Gregori, tra il civico 195 di via Romana e l’intersezione con via Olivari, nei giorni lavorativi dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 17, per lavori di rifacimento della rete idrica e fognaria. Capisco che i lavori causino disagi ma si tratta di un intervento necessario per gli abitanti della zona. Ritengo inoltre che possa arrecare meno problemi in questo momento in cui tutti si spostano meno a causa dell’emergenza sanitaria rispetto ad un periodo di cosiddetta normalità. Avevamo già comunicato in precedenza ai residenti della zona la possibilità di fare la spesa nel Comune di Rapallo vista l’interruzione della strada e di questo avevamo anche avvisato la polizia municipale locale.

Grazie e buona serata.