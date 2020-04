Camogli: cibo da asporto, due precisazioni

Da Ascot Camogli riceviamo e pubblichiamo

Faq – Emergenza Covid – 19, domande e risposte su Ordinanza 22/2020 della regione Liguria

1. Domanda. Riguardo ai Punti 17 (chiusura domenicale esercizi commerciali entro le ore 15 fino al 10 maggio 2020) e 18 (chiusura il 1 maggio 2020 degli esercizi commerciali) dell’Ordinanza n. 22/2020, quali sono gli esercizi commerciali destinatari della previsione?

Risposta:

La previsione si applica esclusivamente agli esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa del settore merceologico alimentare. L’obiettivo della norma, che in parte proroga l’ordinanza 18/2020, è quella di tutelare i lavoratori di tali esercizi commerciali, rimasti aperti durante tutto il periodo dell’emergenza.

Di conseguenza il settore della somministrazione di alimenti e bevande (bar e ristoranti) e quello delle imprese artigiane del settore alimentare/dolciario (pasticcerie, gelaterie etc..), che al momento possono operare esclusivamente tramite il servizio di consegna a domicilio e di take away,

sono settori economici diversi che seguono una diversa regolamentazione e che , pertanto, non sono soggetti alla chiusura entro le ore 15 nelle giornate di domenica fino al 10 maggio 2020 e neanche alla chiusura del 1 Maggio.

2. Domanda. Si chiedono chiarimenti circa l’art. 1 della ordinanza 22/2020 ed in particolare se in “vendita di cibo da asporto” sono ricomprese anche le bevande.

Risposta: Si.

Come precisato dallo stesso articolo 1 della ordinanza 22/2020 gli esercizi di somministrazione di cibi e bevande sono autorizzati alla vendita per asporto e, conseguentemente anche la vendita da asporto di bevande è consentita con le modalità e nei termini stabiliti nella medesima ordinanza.