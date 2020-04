Camogli: approvato il bilancio di previsione finanziario

Testo e foto di Consuelo Pallavicini

A Camogli primo consiglio comunale in videoconferenza, per vero un po’ disagevole soprattutto nell’audio, iniziato con la proposta di una sospensiva da parte del consigliere Giuseppe Maggioni, che è stata respinta.

Poi il ricordo da parte della presidente del Consiglio Anna Arnoldi di Elio Cristiani, deceduto recentemente: “persona molto attiva e presente nella nostra realtà come medico di famiglia, soprattutto a San Fruttuoso dove sostenne la realizzazione dell’eliporto, ed anche come atleta essendo stato campione italiano di pallanuoto con la Rari Nantes”.

Il sindaco Francesco Olivari ha poi illustrato in un unico intervento più punti all’ordine del giorno: l’aggiornamento al Dup (Documento Unico di Programmazione), la Cosap, la Tari, l’Imu specificando che si è deciso di presentare lo schema di bilancio con la certezza che, data l’emergenza in atto, andrà rimodulato. In sintesi la Cosap per il 2020 non è aumentata ed è prevista una riduzione del 20% per le attività che chiudono per un massimo di 45 giorni all’anno scorporando quest’ultimo periodo di chiusura obbligatorio per quasi tutti. Riguardo alla Tari per il 2020 è prevista una leggera riduzione. Per l’Imu è confermata una riduzione per l’abitazione principale con 2 nuove categorie: 0,40% per i primi 3 anni per le abitazioni date in concessione con residenza e sempre lo 0,40% per nuove aperture di attività commerciali con categorie catastali C1 e C3.

Tutta la minoranza (Giuseppe Maggioni, Claudio Pompei, Agostino Bozzo) è intervenuta con parole diverse ma con lo stesso concetto: inattuale e irrealistico presentare documenti ormai desueti, che non hanno più aderenza con la realtà, che non tengono conto della situazione mutata dall’emergenza in atto e che già si pensa di modificare. Le delibere dovevano essere riscritte. Che senso ha introdurre previsioni sugli introiti derivanti, ad esempio, dai posteggi o dall’imposta di soggiorno? Tutti hanno anche auspicato più consistenti aiuti alle attività commerciali.

Olivari ha anche spiegato che è al vaglio dell’amministrazione comunale, in collaborazione con Ascot, la decisione di offrire la possibilità ai commercianti di avere un ampliamento del loro suolo pubblico senza aumento del canone.

In conclusione, poiché come è nell’ordine delle cose maggioranza vince, le pratiche sono state approvate così come il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 ed il rendiconto della gestione per l’esercizio 2019 nel quale non sono presenti debiti e vengono rispettate le previsioni.

Poi la successiva approvazione all’unanimità della presa d’atto della petizione popolare relativa ai lavori per rendere percorribile via Degregori a Ruta.

Le interpellanze hanno riguardato la richiesta di un locale atto ad accogliere i servizi della Croce Rossa (Pompei); la disinfestazione per eliminare le processionarie (Bozzo); la carenza di personale nel settore finanziario in Comune e nella polizia locale nel periodo estivo (Bozzo); le piastre in movimento della pavimentazione di piazza Schiaffino e primo tratto marciapiedi via XX Settembre (Bozzo). A rispondere gli assessori Italo Mannucci ed Agostino Revello.