Bogliasco: sì al servizio di asporto e consegna a casa

Dal Comune di Bogliasco riceviamo e pubblichiamo

Oggi è pervenuta, dall’autorità competente, la notizia di una persona posta in quarantena obbligatoria per la quale sono state avviate le adeguate procedure di controllo.

Segnaliamo la riapertura della ”Casetta dell’acqua” posta in via Cavour. La società che la gestisce ha fatto pervenire al Comune un protocollo aggiornato per il corretto utilizzo, pulizia e manutenzione che prevede processi di pulizia, sanificazione e filtraggio ancora più stringenti e frequenti rispetto al solito. Inoltre sono state tracciate nello spazio prospiciente linee che indicano le distanze di 1 metro sia frontali che laterali per consentire alle persone di mantenere il corretto distanziamento. Vi preghiamo di usufruire di tale servizio rispettando le distanze e indossando mascherina e guanti e comunque senza toccare i bocchettoni di erogazione.

E’ stata emessa un’ordinanza che integra sostituisce la n. 13 del 28 aprile u.s. In sostanza è uguale alla precedente, ma integra la possibilità di effettuare servizio take away ai ristoranti-bar e produttori di alimenti in quanto stabilisce di: -consentire la vendita di cibo da asporto agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e alle attività artigiane del settore dolciario/alimentare.

La vendita per asporto sarà effettuata, garantendo che gli ingressi per il ritiro dei prodotti ordinati avvengano per appuntamenti, dilazionati nel tempo, allo scopo di evitare assembramenti all’esterno e consentendo nel locale la presenza di un cliente alla volta. Tutto questo nel rispetto delle misure di cui all’Allegato 5 del D.P.C.M. 10.04.2020. Resta comunque sospesa ogni forma di consumo sul posto di alimenti e bevande.

Buon 1° Maggio.