Bogliasco: piscina, restyling completato grazie al fermo

Promessa mantenuta!

Come anticipato la scorsa estate dai vertici societari del Bogliasco 1951 e dalla Giunta Comunale del piccolo borgo ligure, la piscina Gianni Vassallo si è rifatta il look grazie ad alcuni significativi interventi infrastrutturali. E lo ha fatto con diversi mesi d’anticipo rispetto a quanto inizialmente programmato.

Facendo di necessità virtù ed approfittando della chiusura forzata dell’impianto imposta dall’emergenza coronavirus, l’amministrazione comunale e l’ASD Bogliasco 1951, rispettivamente proprietaria e gestore del locale Stadio del Nuoto, hanno deciso di anticipare l’opera di sostituzione delle due vecchie caldaie, giunte ormai a fine corsa dopo una dozzina d’anni di onorato servizio.Al loro posto la ditta LigurCalor di Genova nel giro di pochi giorni ha provveduto ad installare due nuovi bruciatori a condensazione di ultimissima generazione. Il nuovo impianto garantirà un risparmio dal punto di vista energetico di circa il 25% rispetto al consumo precedente, minimizzando al contempo le emissioni inquinanti nell’atmosfera.

L’intera cifra di realizzazione dell’opera è stata anticipata dal Comune e verrà detratta gradualmente nei prossimi anni dal contributo che lo stesso versa annualmente al gestore dell’impianto. “Si trattava di un intervento ormai non più procrastinabile – commenta il numero uno biancazzurro Simone Canepa – per questo a settembre, alla mia prima uscita da presidente, avevo promesso ai nostri atleti e frequentatori che lo avremmo eseguito entro l’anno. Ad un tavolo con il Comune abbiamo individuato la soluzione più rapida ed efficace e di questo ringrazio il sindaco, Gianluigi Brisca, l’onorevole Luca Pastorino e l’assessore Lorenzo Bolognini che hanno dimostrato grande fiducia nei nostri confronti. La nostra società e questo stadio del nuoto sono inscindibili e seppur sia un momento difficile stiamo gettando le basi per un restyling completo”.



A margine di questo importante intervento, e sempre nell’ottica di ottimizzare l’impianto, sono stati inoltre sostituiti anche gli scambiatori di calore, elementi necessari per riscaldare l’acqua delle due piscine, e sono state messe in funzione due nuove unità di trattamento dell’aria, il cui scopo è quello di deumidificare e riscaldare la zona della vasca principale, risolvendo così il problema di condensa che da anni interessa la struttura.

“D’intesa con il presidente Canepa e il nuovo consiglio direttivo della società – aggiunge il sindaco Brisca – l’amministrazione di Bogliasco, fin dagli ultimi mesi dello scorso anno, si è posta con determinazione l’obiettivo di rinnovare la Vassallo in maniera radicale e risolutiva, attraverso la realizzazione di modifiche strutturali negli accessi, che finalmente saranno sicuri e utilizzabili anche da persone con disabilità, negli spazi interni e esterni e in generale nell’efficientamento dell’impianto. Già con la sostituzione dei bruciatori e l’installazione delle caldaie di nuova generazione, il nostro glorioso stadio del nuoto, al termine di questo periodo davvero complicato per tutti, sarà quindi pronto a accogliere gli utenti in un ambiente rinnovato e sano, nel segno dei valori dello sport e della socialità che da sempre contraddistinguono il nostro Comune”.

In questi mesi difficile ed incerti, un’ottima notizia per tutti i fruitori dello storico impianto levantino.