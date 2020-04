Asl4: assistere psicologicamente malati Covid, c’è chi ci dice come fare

Dall’ufficio stampa di Asl4 riceviamo e pubblichiamo

Si comunica alle SS.LL. che Asl4 nell’emergenza Covid 19 ha riorganizzato i servizi e la gestione dei pazienti: in particolare sono stati attivati nuovi servizi dedicati all’interno del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze e all’interno del Consultorio Infantile.

Agenas ha individuato le “Call for good practice” attivate per far fronte alla situazione emergenziale del nostro paese.

I servizi attivati durante l’emergenza Covid- 19 dal Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze e dal Consultorio Infantile, afferente al Dipartimento Materno Infantile, sono stati ritenuti dall’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari (Agenas) come esempio di buone pratiche per l’assistenza psicologica agli operatori sanitari e ai pazienti e familiari colpiti dal Covid 19.

Tale assistenza viene svolta con strumenti telematici, telefonici o de visu attraverso numeri dedicati.

Tutti i servizi attivati in Asl 4 sono elencati sul sito www.asl4.liguria.it, maggiori approfondimenti sono disponibili sul sito Agenas al link :

https://buonepratichesicurezzasanita.it/index.php/component/judirectory/root/2-covid-19?Itemid=101