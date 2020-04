1 maggio: la Uil inaugura la ‘piazza virtuale’

Dall’ufficio stampa di Uil Liguria riceviamo e pubblichiamo

A causa dell’emergenza in atto, il Primo maggio non potrà essere celebrato nelle nostre piazze con la nostra gente. Per questa ragione la Uil della Liguria inaugura sulla sua pagina Facebook ‘Uil Liguria’ una piazza virtuale che verrà arricchita di video messaggi registrati e di fotografie. I contributi arriveranno da tutta la Liguria. Iscritti, delegati quadri e dirigenti, donne e uomini, saranno presenti con i tanti argomenti che caratterizzano l’universo del lavoro per testimoniare una presenza importante, quella della Uil, da sempre laica e riformista, in occasione della festa dei lavoratori.