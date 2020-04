‘Santa’: Fidanza e il ricordo di Sergio Ramelli

Da Augusto Sartori, Fratelli d’Italia, riceviamo e pubblichiamo

Ricevo, dall’amico europarlamentare Carlo Fidanza, e chiedo cortese di pubblicare questo ricordo di un ragazzo, Sergio Ramelli, che mi ha dato il coraggio d’iniziare e continuare la mia militanza politica.

*****

Era il 29 aprile di 45 anni fa quando, dopo 47 giorni di agonia, moriva a Milano a soli 18 anni Sergio Ramelli, militante del Fronte della Gioventù. Era stato aggredito il 13 marzo mentre legava il motorino sotto casa sua, sotto gli occhi della mamma incredula che lo attendeva dal balcone. Pochi mesi prima aveva “osato” scrivere un tema a scuola contro le Brigate Rosse e da quel giorno era iniziato il suo calvario. Venne messo all’indice e umiliato e infine costretto a cambiare scuola. Venne aggredito da un commando del servizio d’ordine di Avanguardia Operaia, gruppo molto attivo nell’estrema sinistra milanese. Tutti studenti di Medicina, praticamente nessuno conosceva Sergio. L’annuncio della sua morte venne accolto da un lugubre applauso nell’aula del Consiglio comunale di Milano. Dopo la sua morte gli venne perfino negato il funerale per timore di scontri provocati dall’estrema sinistra. Esattamente un anno dopo, non a caso nel giorno della messa in suffragio di Sergio, un commando di Prima Linea assassinò un altro esponente del MSI, l’avvocato Enrico Pedenovi. Soltanto diversi anni dopo fu possibile processare i suoi assassini che, condannati per omicidio volontario ma con una serie di attenuanti, se la cavarono con condanne lievi e oggi sono quasi tutti medici affermati. Oggi l’assurdo sacrificio di Sergio Ramelli viene ricordato da cippi, targhe e strade a lui intitolate a Milano e in molti altri comuni d’Italia ma il suo ricordo continua inspiegabilmente a dividere. Basti pensare che il Sindaco di Milano gli rende omaggio senza fascia tricolore, quasi come se quella memoria fosse ancora di serie B. A noi che oggi rappresentiamo la Destra politica italiana spetta non soltanto custodire il ricordo di Sergio Ramelli e di tutti gli altri militanti caduti negli anni in cui “uccidere un fascista non era reato”, ma rinnovarne ogni giorno gli ideali di identità nazionale e giustizia sociale per i quali sono caduti.

Carlo Fidanza

Capodelegazione di Fratelli d’Italia al Parlamento Europeo