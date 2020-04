Recco: venerdì distribuzione delle mascherine in via della Né

Dallo staff del Sindaco di Recco, Carlo Gandolfo, riceviamo e pubblichiamo

Con due giorni di preavviso il sindaco di Recco Carlo Gandolfo ha fornito le informazioni circa il la distribuzione dei kit di mascherine che sarà effettuata venerdì 1° maggio presso la sede della Bocciofila in via della Né civ. 1. Un rappresentante, per ogni nucleo familiare, munito di un valido documento di riconoscimento potrà ritirare i dispositivi di protezione attenendosi agli orari indicati per via di residenza.

– Piazzale 2 giugno dal civ. 3 al 10 compreso, dalle ore 9 alle 10

– Piazzale 2 giugno civ. 13, dalle ore 10 alle 11

– Salita della Madonnetta, dalle ore 10 alle 11

– Via dei Giustiniani, dalle ore 11 alle 12

– Via della Né dal civ 9 al civ. 13 compreso, dalle ore 12 alle 13

– Via della Né dal civ. 14 al civ. 23 compreso, dalle ore 14 alle 15

– Via Né dal civ 25 al civ. 40 compreso, dalle ore 15 alle 16

– Via della Né dal civ. 41 al civ. 49 compreso, dalle ore 16 alle 17

– Via Privata Magnolia, dalle ore 17 alle 18

E’ possibile ritirare il kit delegando una persona, che si dovrà presentare presso il punto di distribuzione nel giorno e nell’ora indicati per la via di residenza, munita di delega cartacea a firma del delegante, di un documento valido di riconoscimento personale e della copia del documento di riconoscimento del delegante, anche in foto sul telefono. E’ consentito che un’unica persona presenti più deleghe per il ritiro.

E’ possibile ricevere ulteriori informazioni circa il calendario della consegna dei kit anche sul sito del Comune di Recco: www.comune.recco.ge.it.