Recco: “Città sanificata con prodotto enzimatico”

Nel corso di tutto il mese di aprile sono proseguite, tra le tre e le quattro volte a settimana, le operazioni di sanificazione delle strade e dei marciapiedi del centro, con l’intento di migliorare l’igiene e la pulizia delle aree più densamente abitate e frequentate della città, mentre due volte a settimana gli interventi hanno interessato le periferie e le zone frazionali.

Nelle aree collinari la pulizia è stata eseguita due volte al mese nelle seguenti strade: via Aurelia, via Milite Ignoto, via Monte Fiorito, via Ansaldo, via Salvo D’Acquisto, via al Castello. Gli interventi, completi e aggiuntivi rispetto a quelli di pulizia ordinaria, sono stati portati a termine lavando le strade mediante idropulitrice e spazzatrice, con l’utilizzo di un prodotto enzimatico senza impatti negativi sull’ambiente, sull’uomo e sugli animali.

Il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore all’ambiente Edvige Fanin spiegano: “L’operazione è stata utile per migliorare complessivamente la pulizia delle strade in un momento in cui è necessario prendere tutti quei provvedimenti necessari a limitare la diffusione del contagio. L’utilizzo del prodotto enzimatico ha permesso di garantire un’igiene duratura e di conseguenza migliorare la sicurezza dei cittadini”.