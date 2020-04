Recco: al via il concorso di disegno “La mia casa è il mio mondo”

Dalla Pro Loco Recco riceviamo e pubblichiamo

La Pro Loco di Recco, con il patrocinio del Comune di Recco, organizza il Concorso di disegno: “La mia casa è il mio mondo” rivolto ai bambini fino ai 10 anni residenti a Recco.

Riportiamo regolamento: la scheda di iscrizione/manleva è scaricabile dal sito www.prolocorecco.com oppure tramite Whatsapp 3348754058

Il concorso di disegno dal titolo “La mia casa è il mio mondo” vuol fare riferimento al periodo che stiamo vivendo, in cui le case sono diventate la nostra fonte principale di lavoro, intrattenimento e svago. La competizione si rivolge a tutti i bambini fino ai 10 anni residenti a Recco.

I bambini sono invitati a fare un disegno che richiami questo periodo e ad interpretare liberamente il modo in cui trascorrono le giornate in casa in compagnia dei loro genitori.

A piacere e facoltativamente, si può aggiungere una frase, un pensiero o una poesia di accompagnamento al disegno.

Informazioni per partecipare:

1) Qualsiasi tecnica va bene: matite, pennarelli, tempere o una combinazione, basta far volare con la fantasia

2) I disegni dovranno essere in formato A4

3) Inviare una foto oppure scansione dell’opera con allegata la scheda di manleva compilata a stampa@prolocorecco.it

4) Data scadenza del concorso di disegno entro il 10 maggio.

I disegni ricevuti saranno pubblicati sulla pagina facebook della Pro Loco per portare una nota di allegria e colore a chiunque visiti il nostro profilo.

I migliori disegni, divisi per fasce di età, verranno selezionati ed esposti nell’atrio della Sala Polivalente al termine di questa emergenza.