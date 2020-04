RASSEGNA STAMPA. Inchiesta sull’ospedale di Lavagna

Oggi, mercoledì 29 aprile, auguri a Caterina. Mercati settimanali: Camogli e Levanto con solo banchi alimentari. Parole: appassionare (attrarre vivamente impegnando gli affetti e i desideri, colpire, commuovere; applicarsi, dedicarsi con tutte le forze ad una determinata materia o argomento; addolorarsi). Proverbi: “Le chiacchiere non fanno farina”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Coronavirus: “Prenotazioni a distanza per un posto ai Bagni o sulla spiaggia libera”; “San Fruttuoso, tornano i battelli” (solo da Camogli); “Mascherine obbligatorie per chi viaggia in bus”; “Commercio scatta la protesta”; “Chiavari piange una nuova vittima; Aperta un’inchiesta sull’ospedale di Lavagna”; “Dondero: Dedicherò più tempo alle persona care”; “Tassano: Non dimenticherò lo spavento e la solitudine”; “Agenzie di viaggio, piogge di disdette”; “Unione ciechi , impossibile uscire soli”; “La Fontanabuona si rimette in moto”; “La musica dimenticata dal decreto Conte”; “Per il cinema nessuna prospettive”.

Sestri Levante: venti immobili sequestrati a badante. Sestri Levante: Volontari del Soccorso vicini alla chiusura. Lavagna: si esamina il caso Cappella Marini, bisogna salvarla. Chiavari: ok al rendiconto.

Rapallo: Fabio Volo a San Massimo, trasforma la quarantena in show. Rapallo: prima seduta consiliare in videoconferenza.