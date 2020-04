A Rapallo, città da 30.000 abitanti, più un numero imprecisato di ospiti, non esiste un report quotidiano come avviene in comuni più piccoli, dove si indicano i numeri senza fornire per motivi di privacy i nomi. Questo fa nascere molte voci, ipotesi, forse illazioni. Oggi a Rapallo si parlava di una nuova persona morta in una casa di riposo (dove per altro si può morire di vecchiaia senza essere positivi) e undici contagiati in un’altra casa per anziani.