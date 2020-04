Rapallo: il Consiglio dice sì alle proposte di De Benedetti

Dai Gruppi 5 Stelle di Rapallo Zoagli e S. Margherita, riceviamo e pubblichiamo

Oggetto: Consiglio Comunale di Rapallo del 28 Aprile 2020. Interventi della Consigliera M5S De Benedetti.

La Consigliera Isabella De Benedetti, Capogruppo del Movimento Cinque Stelle, ha presentato due mozioni entrambe accolte dal Consiglio. Con la prima si richiede, passata l’emergenza, di ringraziare personalmente, in una cerimonia ufficiale da tenersi presso il Palazzo del Comune, tutti i volontari che, in questa circostanza, hanno prestato la loro opera a sostegno della collettività.

Con la seconda di destinare ad azioni solidali, quale la distribuzione di generi di prima necessità, le somme risparmiate dai buoni pasto dei dipendenti comunali che, per effetto del virus, lavorano da casa in “smart working”.

Nel corso della seduta la Dr.ssa De Benedetti, portavoce del M5S, ha rivendicato l’intervento dei Gruppi M5S di Rapallo Zoagli e Santa Margherita che sollecitati dagli operatori liguri del settore “Manutenzione del verde”, circa 150 aziende, e della loro associazione Assoverde, hanno contribuito allo sblocco del codice Ateco 81.30 con ilDPCM del 10 Aprile 2020.

Ciò è stato reso possibile dall’intervento incisivo della Senatrice ligure del Movimento 5Stelle Elena Botto. Questo risultato è motivo di particolare orgoglio per aver fatto comprendere al Governo quanto per il nostro territorio, che sulla bellezza dei luoghi fonda parte delle sue attività imprenditoriali, sia importante anche la cura del verde. La Consigliera, convinta sostenitrice della necessità che tutte le forze politiche anche se all’opposizione debbano, in questa complessa situazione, collaborare lealmente a tutti i livelli istituzionali, ricorda il caso ponte di Genova.

Da quella drammatica circostanza è nata un’azione straordinaria di collaborazione fra il Governo Centrale, che ha creato le precondizioni per la realizzazione dell’opera stanziandole somme necessarie ed individuando Imprese con grandi capacità operative, e le Istituzioni locali che hanno visto nominati dal Governo commissario per l’emergenza il Presidente Toti e commissario per la ricostruzione il Sindaco di Genova Bucci indipendentemente dal fatto che fossero espressione di forze politiche che a Roma sono all’opposizione.

Questo è un esempio ed un modello da ricordare e replicare nel Paese. Mercoledi 29 Aprile 2020 Dai Gruppi M5S Rapallo Zoagli e Santa Margherita.