Rapallo: “Fare la spesa, è diventato un lusso?”

Da Gianluca Cecconi, Segretario Pd Rapallo riceviamo e pubblichiamo

Fare la spesa è diventato un lusso? In questi giorni di covid19 riceviamo sempre più lamentele da parte di cittadini che notano un rialzo generalizzato dei prezzi, ad esempio un kg di peperoni può arrivare a costare quasi 6 euro (per l’esattezza 5,90), o un kg di mele che può arrivare anche oltre i 3 euro.

Tutto lecito, vige l’economia di mercato e manca il personale per la raccolta (anche se si potrebbe usare la manodopera degli extracomunitari 200.000 da regolarizzare), tuttavia ci sembra poco corretto che in questo tragico momento, qualcuno approfitti per guadagnare di più.

Forse sarebbe bene creare degli “organi” territoriali di controllo anche a livello comunale.

Come partito democratico siamo convinti che la maggioranza degli operatori del commercio non stia assolutamente approfittando della situazione ma invitiamo le cittadine e i cittadini a vigilare e segnalare eventuali comportamenti scorretti, atti a creare ulteriori criticità.

Potete contattarci anche attraverso la nostra pagina Facebook PD Rapallo.