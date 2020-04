Rapallo: arrivate le ringhiere della passeggiata

Le ringhiere e parte dei montanti in marmo che le sostenevano, sono state distrutte dagli yacht scagliati dalla mareggiata contro la scogliera e il lungomare di Rapallo. Tutto nella notte tra il 29 e il 30 ottobre 2018. Da allora la passeggiata è stata oggetto di molti lavori ma diversi ostacoli hanno impedito fino ad oggi di rifinirla. Oggi le ringhiere sono arrivate e nei prossimi giorni si potrà iniziare la loro messa in opera. Le pratiche per ultimare il lungomare sono seguite con il consueto scrupolo dall’assessore ai Lavori pubblici Filippo Lasinio.