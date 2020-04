Portofino: addio a Piero Prato, campione del mondo e skipper di Mondadori

Se ne è andato un altro personaggio della Portofino del ‘900. A Santa Margherita, dove si era trasferito nel quartiere di San Siro, è morto Piero Prato, 92 anni; campione mondiale di vela aveva anche stabilito il record nella regata della Giraglia. La tumulazione domani al cimitero di ‘Santa’. A ricordarlo anche la famiglia Recchi.

Prato è stato anche il marinaio di fiducia di Arnoldo Mondadori che amava avere il suo Mobarak ormeggiato nella rada davanti alla sua splendida villa. La dimora, che si affaccia sul mare, era stata poi acquistata dalla famiglia Recchi, che gli aveva affidato sia lo yacht Bembo sia la custodia della dimora.

Piero Prato non solo è stato lo skipper delle imbarcazioni e il custode di Villa Mondadori, come ancor oggi i portofinesi la chiamano, e dove sono stati ospiti personaggi come Gabriele d’Annunzio, Luigi Pirandello, Salvator Gotta, Indro Montanelli e tanti altri: all’occorrenza preparava agli ospiti di turno ottimi piatti di pesce appena pescato.

La Villa in seguito è stata acquistata da Francesco Ambrosio, personaggio discusso. Quando la figlia di Prato, Nadia, si sposò con Vittorio Bisso, uno dei gemelli del ristorante “Da O Vittorio” di Recco, Ambrosio come regalo di nozze staccò un assegno da un milione di lire. Fu in quel periodo che Prato lasciò definitivamente Villa Mondadori.

Vittorio Bisso racconta: “Come tutti i portofinesi mio suocero era riservatissimo e non ha mai raccontato nulla relativo alle famiglie Mondadori e Recchi; mai un pettegolezzo, un cenno agli ospiti famosi della Villa”.

“Mio suocero era però solito raccontare che con i ricchi si guadagna poco, ma si finisce per stare bene lo stesso. Ricordava – dice Vittorio Bisso – che alla Villa l’arredamento veniva sostituito a seconda delle mode del momento. Così i suoi datori di lavoro gli ordinavano di sgombrare determinati mobili o elementi di arredamento considerati demodée. Gli dicevano ‘Non importa cosa ne fai o dove li butti, ma la prossima settimana arriva il nuovo materiale’. Mio suocero si era comprato un magazzino dove metteva i pezzi di arredamento dismessi che vendeva un po’ alla volta. Vendette un crocifisso per sette milioni di lire”.