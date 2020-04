Lettere/ Se il nostro nemico è la paura

Da Felice Antonio Vecchione riceviamo e pubblichiamo

Il Papa sostiene la linea Conte purtroppo per noi e per tutti. Le parole di Bergoglio: “Prudenza e obbedienza alle disposizioni”. Tutto bene, tutto giusto. Ma nei fatti restiamo tappati in casa, per la ormai conclamata “sindrome paurosa da contagio”. Come diceva il Mahatma Ghandi “Il nostro nemico è la paura”. Complice del governo (inetto ed incapace) sono i media mainstream. Questo per quanto riguarda la situazione sanitaria, ma il discorso è molto più ampio e se avete seguito Giulietto Chiesa ed altri ancora, ve ne siete già resi conto. Il resto non sono chiacchiere da bar, perché questi sono ancora chiusi, almeno fino a giugno…