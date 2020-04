Leivi: covid-19, da oggi donazioni a sostegno della comunità

Dal Comune di Leivi riceviamo e pubblichiamo

L’Amministrazione comunale di Leivi comunica che da oggi è possibile effettuare donazioni per la raccolta fondi emergenza covid-19 a sostegno della comunità leivese mediante versamenti sul c/c presso la Tesoreria Comunale – Banca Popolare di Sondrio – IBAN: IT20V0569631950000003354X20

Alle donazioni effettuate si applicano le disposizioni di cui all’articolo 66 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 “Detrazioni di imposta per chi effettua liberalità in denaro in favore dei Comuni.

L’art. 66 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 c.d. decreto “Cura Italia” ha previsto che per le erogazioni liberali in denaro, effettuate dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 spetta una detrazione dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro.

Per le erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto all’emergenza epidemiologica da Covid-19, effettuate nell’anno 2020 dai soggetti titolari di reddito d’impresa, si applica l’art. 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133″.