L’amministrazione comunale di Lavagna ha sospeso la riscossione del pagamento relativo al trasporto scolastico, servizio sospeso fin da marzo; si procederà ad effettuare il rimborso delle quote già versate. Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il 30 luglio; dovranno essere anche indicate le coordinate bancarie su cui effettuare la restituzione.