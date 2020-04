Lavagna: cimiteri aperti, obbligo mascherine in alcune vie

Ordinanza sindacale a Lavagna, valevole fino al 17 maggio. Ecco il testo

1 di disporre, in continuità con i precedenti provvedimenti, per la proroga della gratuità del parcheggio sull’intero territorio comunale con decorrenza almeno fino alla data del 17/5/2020; la società A.M. Parking s.r.l., con sede a Napoli, c.so Umberto I, n° 293, concessionaria del servizio di parcheggi a pagamento senza custodia sul territorio comunale, manterrà sospeso almeno fino a tale data il servizio dei parcheggi a pagamento e le conseguenti operazioni di controllo da parte degli operatori addetti a tale servizio;

2 di disporre: il divieto di accesso alle persone almeno fino alla data del 17/5/2020:

a) sull’intero arenile comunale;

b) sulla passeggiata a mare (Lungomare Labonia e Lungomare di Cavi); nel tratto di Lungomare Labonia compreso tra la struttura denominata Chez Vous e lo stabilimento balneare Ziki Paki tale divieto resterà in vigore comunque fino al termine dei lavori di messa in sicurezza del litorale; Lungomare Durand De La Penne e Passeggiata Generale Ravenna (cd. sovra-piastra portuale) tornano ad essere accessibili;

c) che sia consentito l’accesso soltanto alle aree intercluse di cui alla precedente lett. a) e, solamente dopo il termine dei lavori, anche a quelle di cui alla lett.b), esclusivamente alle persone ed ai veicoli strettamente connessi alle attività di manutenzione/preparazione delle attività stagionali (stabilimenti balneari, chioschi e similari) alla cui sede legale/operativa altrimenti sarebbe impossibile accedere e che l’accesso di persone e veicoli, che deve avvenire comunque nel rispetto delle norme del Codice della Strada, sia consentito esclusivamente a persone e veicoli di titolari e collaboratori delle attività stagionali nonchè a persone e veicoli che effettuino per conto di tali attività lavori di manutenzione (ad es.: artigiani); al controllo da parte di organi di polizia i soggetti di cui ai punti precedenti dovranno rendere autocertificazione ai sensi della vigente normativa precisando le motivazioni del loro accesso;

3 di disporre la riapertura, almeno fino alla data del 17/5/2020, delle strutture commerciali distributori automatici “vending” già oggetto della Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate precedente ordinanza n° 21 del 19/3/2020 a condizione che gli apparecchi distributori vengano collocati a filo strada; in caso di mancato adeguamento a tale prescrizione, le attività dovranno rimanere chiuse come già previsto dalla precedente ordinanza n° 21 del 19/3/2020;strutture c:

4 di disporre:

a) il mantenimento, almeno fino alla data del 17/5/2020, della chiusura al pubblico di parchi, parchi giochi ed aree verdi attrezzate con giochi sull’intero territorio comunale, sia quelli recintati che quelli non dotati di recinzione, già disposta con ordinanza n° 23 del 19/3/2020; fra gli altri resteranno chiusi, in particolare:

•Parco Tigullio, ferma restando la possibilità comunque di accedere perle sole eventuali operazioni indifferibili sia ai locali del complesso piscina comunale che a quelli della scuola della Marina Mercantile di villa Spinola Grimaldi;

•area verde di piazzale Europa

•area verde di via Adriano V

•parco giochi di c.so Buenos Aires

•parco giochi di c.so Genova/via Battisti

•area verde di via Fico, nella parte terminale del Lungo Entella La pista ciclabile del Lungo Entella, compresa l’area destinata al parco giochi per cani, torna ad essere liberamente friubile;

b) di disporre con decorrenza dalla data del presente atto e almeno fino alla data del 17/5/2020, di riaprire al pubblico i cimiteri comunali nei normali orari nel rispetto delle norme di distanziamento sociale; inoltre in conformità alla disposizione nazionali, nei cimiteri, con decorrenza dal4/5/2020 ed almeno fino al 17/5/2020, sarà possibile svolgere cerimonie funebri con l’esclusiva partecipazione dei congiunti e comunque, fino a un massimo di quindici persone, con funzioni da svolgersi preferibilmente all’aperto, indossando protezioni per le vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

5 di disporre, in continuità con quanto previsto con l’ordinanza n° 30 del18/4/2020 ed almeno fino alla data del 17/5/2020, che l’accesso a tutte le aree chiuse pubbliche e private aperte al pubblico (attività commerciali, uffici, ecc) compreso il mercatino giornaliero di piazza Vittorio Veneto ed in ogni altro luogo in cui sia previsto l’accesso generalizzato di persone debba avvenire indossando apposite mascherine od altri sistemi di protezione della bocca e del naso; il suddetto obbligo viene previsto altresì nella via Roma, nella via Dante, nella via Nuova Italia, nella Cavour e nelle strade che ne costituiscono collegamento;

6) di disporre la cessazione di efficacia delle disposizioni contenute nelleseguenti ordinanze:

a) n° 18 del 16/3/2020 inerente “Divieto di accesso alle persone sulla passeggiata a mare“; Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

b) n° 19 del 17/3/2020 inerente “Divieto di accesso alle persone sull’intera passeggiata a mare e sul relativo arenile (Lungomare Durand De La Penne – Lungomare Labonia – Passeggiata di Cavi) e sulla Passeggiata Ravenna Generale Giacomo (sovra piastra portuale )“;divieto di c) n° 24 del 21/3/2020 inerente “Accesso e percorrenza pista ciclabile Lungoentella – divieto di svolgere attivita’ ludico/sportiva/ricreativa all’aperto – divieto di spostamento verso abitazioni diverse da quella principale – limitazione al raggio di 150 metri dalla residenza/domicilio per espletamento bisogni fisiologici animali d’affezione“