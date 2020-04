Lavagna: Aqua dona 5.000 euro alla Caritas per buoni spesa

Da Andrea Garibotto, sociaetà Aqua, riceviamo e pubblichiamo

Da oltre 20 anni Lavagna e il golfo del Tigullio rappresentano una casa per l’azienda Aqua s.r.l. Abbiamo costruito legami solidi con i nostri clienti, fornitori e altre realtà della zona che diventano ancora più forti quando siamo uniti dall’obiettivo comune di sostenere le famiglie in difficoltà delle nostre comunità.

Con questo spirito di unità, Aqua s.r.l. in data odierna ha effettuato una donazione di 5.000 € alla Caritas diocesana di Chiavari che si farà carico di acquistare buoni spesa da donare ai nuclei familiari improvvisamente colpiti dall’emergenza coronavirus e dalla conseguente chiusura delle attività produttive e commerciali.

I centri di ascolto Caritas, pur non avendo la possibilità di ricevere le persone, sono attivi telefonicamente per ascoltare le diverse difficoltà e assieme alle parrocchie hanno creato una rete di collegamento in modo da poter raggiungere le famiglie che chiedono aiuti alimentari.

Per informazioni il riferimento è: Caritas Diocesana Chiavari, tel. 0185 321234, martedì e giovedì dalle 9.30 alle 11.30.

I buoni spesa saranno destinati alle famiglie del Tigullio ed in particolare a quelle residenti nel comune di Lavagna.