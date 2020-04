Fase 2: la lettera delle estetiste a Conte

Da Barbara Sericano riceviamo e pubblichiamo

Vi scrivo per comunicarvi che io insieme ad altre colleghe di tutta Italia abbiamo scritto al Presidente Conte una lettera per sottolineare che il lavoro delle Estetiste viene svolto in massima sicurezza per quanto riguarda l’igiene e la sterilizzazione. Vi prego, se potete di diffonderlo Qui di seguito vi inoltro la lettera.

*****

Egregio Presidente Giuseppe Conte, sono Barbara Sericano. Sono un’estetista. Sono un’artigiana che crea lavoro, dà lavoro e produce benessere e rispetta le regole. Sono una professionista, che con disciplina e rigore,mette la sicurezza al di sopra di ogni cosa. E non lo fa da ora che c’è il covid 19 ma da sempre. Comprendo che mettere d’accordo un’Italia intera,con esigenze, richieste e pretese,sia gravoso ed estremamente impegnativo. Avere a cuore la salute del Paese e di chi ci vive, è lodevole ed encomiabile, Le dà onore. Ha il mio pieno sostegno, perché chi vuole la sicurezza e la salute, merita la mia stima. Entrambi vogliamo offrire sicurezza e garantire a chi si affida a noi, le migliori condizioni possibili. Nel mio mestiere avere cura dei particolari, usare attenzione, ed evitare qualsiasi rischio, è fondamentale! Proprio per questo, vista la peculiarità del lavoro che svolgo, desidero portare a Sua conoscenza che nella mia attività sono estremamente responsabile, attenta e ligia nell’eseguire tutte le normative igienico sanitarie, utilizzando la massima diligenza con i migliori ausili a disposizione e mettendo dinnanzi ad ogni cosa che faccio “scienza e coscienza”. Lei sa che con il suo Decreto ha sanzionato la morte di oltre 35.000 centri di estetica e 95.000 acconciatori, e legittimato così, il lavoro nero e l’abusivismo?! Io voglio evitare di diventare un’abusiva, non voglio lavorare in nero, non voglio evadere il Fisco perché sono un’imprenditrice che crede nella legalità e ha sempre, da sempre, lavorato in trasparenza. Sono una donna, con figli, famiglia che ha avviato un’attività artigianale nonostante mille difficoltà. Sono un’estetista professionista, attenta e scrupolosa, che vuole lavorare per garantire il mio contributo al Paese Italia, per cui sono a farLe una richiesta: venga nel mio Centro a Rapallo (Genova), venga a toccare con mano la qualità di quanto Le ho spiegato, venga a vedere con i suoi occhi il livello di sicurezza che attuiamo. Sono certa che comprenderà che le estetiste sono, tra le categorie, quella più rispettosa delle normative igienico-sanitarie,la categoria che vuole aiutare il paese ad iniziare la “fase due” da Lei indicata, per far partire subito, adesso, la nostra amata Italia. L’aspetto oggi stesso, nel mio meraviglioso Paese, nel mio Centro, perché tengo in estrema considerazione il suo giudizio e la Sua valutazione in merito a quanto scritto e dichiarato.