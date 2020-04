Fase 2: il mondo sportivo e il presidente ligure Coni

Riceviamo e pubblichiamo

Si è svolto, in video conferenza, l’incontro tra il Presidente del CONI Liguria, Antonio Micillo ed i Presidenti degli Enti di Promozione Sportiva presenti in Liguria.

Il lavori, coordinati da Tiziano Pesce, componente di Giunta in rappresentanza degli Enti di Promozione, sono stati aperti dal Presidente del CONI Liguria che ha ringraziato i presenti per il grande impegno svolto in questo difficile momento in favore dello sport di base, e nell’educazione dello sport.

Si è poi aperto il dibattito dove sono emerse le criticità relative, al Terzo Settore, allo sport di base, alla ripresa delle attività sportive, alla forte preoccupazione per le Associazioni Sportive Dilettantistiche che vivono in sofferenza.

L’incontro ha mostrato un mondo sportivo preoccupato ma coeso

A breve i rappresentati delle EPS si riuniranno, sempre in video conferenza, con il CONI Liguria, per verificare e monitorare la Fase 2 dello sport.