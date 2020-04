Cornavirus: nel labirinto della Fase 2

Viva il Ponte Genova che non solo ricollega la Liguria, non solo simbolo dell’Italia che si risolleva, ma anche traguardo raggiunto grazie a tutte le parti politiche.

Sul piano del coronavirus invece siamo al caos. Abbiamo un decreto Conte; un’ordinanza regionale; a ciò si aggiungono quelle dei sindaci.

I numeri della pandemia non sembrano calare come ci si aspettava, aumentano anzi in Lombardia, riserva di turisti per la nostra regione.

Mentre si lotta ancora per avere più tamponi e test sierologici, si scatena la rabbia delle categorie costrette all’inattività con il problema disoccupazione. Non vi è certezza sulle date di ripartenza e soprattutto delle condizioni per ripartire.

I nostri Comuni (e lo stesso Stato) incassano sempre meno e sono chiamati (anche con richieste solo demagogiche) a sostenere sempre più spese.

Io speriamo che me la cavo.