Chiavari: Torriglia, il consiglio si ritiene idoneo

Ieri seduta telematica del consiglio di amministrazione della Casa di riposo Torriglia. A quanto è dato sapere, il sindaco, su richiesta del presidente della Regione Toti, ha chiesto singolarmente ai sette consiglieri se ritenevano che il consiglio fosse in grado di proseguire nella gestione. Tre (Mario Miaschi; Davide Domenighini e Andrea Torchio) avrebbero risposto che l’ultima seduta cui avevano partecipato era stata convocata il 6 febbraio e di non essere più stati informati di nulla; che non erano stati coinvolti nelle decisioni. Riccardo Dellacasa avrebbe detto che il consiglio nella sua totalità è in grado di proseguire. Tesi dello stesso presidente Arnaldo Monteverde. La risposta collettiva sarà quindi positiva: il consiglio è in grado di amministrare la casa di riposo. Una volta ricevuta la risposta, il sindaco la girerà probabilmente a Toti che tirerà le somme.

Assieme al parere del consiglio è probabile che Toti esamini anche una relazione di Alisa che tenga conto del numero degli ospiti, di quanti sono stati contagiati, quanti guariti, quanti morti. Inoltre Alisa chiarirà quali norme sono state adottate per evitare che pazienti e personale venissero contagiati; come sono stati isolati i primi degenti una volta che si è scoperto che erano positivi.

Il consiglio dovrà ora nominare un direttore sanitario in sostituzione del precedente trasferitosi al Devoto di Lavagna.