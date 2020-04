Chiavari: legname in spiaggia, sì ai falò

Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari riceviamo e pubblichiamo

Ai concessionari e/o gestori e soggetti incaricati per conto dell’Amministrazione Comunale, nell’ambito delle rispettive aree demaniali in concessione e/o competenza, è consentito procedere all’abbruciamento del materiale ligneo depositatosi sulle spiagge.

L’accensione di fuochi allo scopo di bruciare legname (tronchi, ramaglie, ecc) trasportato sulla spiaggia dal moto ondoso marino, deve avvenire in loco con limitazione dimensionale, formando piccoli cumuli inferiori a tre metri steri, e con limitazione temporale fino al 31/05/2020.

Ordinanza su abbruciamento materiale ligneo su arenili e aree demaniali