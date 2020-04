Chiavari: “Il rapporto tra spiagge libere e in concessione”

Da Giovanni Giardini, consigliere comunale a Chiavari, riceviamo e pubblichiamo

Nella mia qualità di Consigliere Comunale, ritengo interessante la lettera (che leggo sulla V/S testata ) inviata dal candidato Regionale Domenico Cianci alla Regione Liguria, ai suoi componenti di riferimento e al Sindaco di Rapallo, affrontando l’argomento” Balneari” che condivido in toto. Invito anch’io il Sindaco Di Capua a prendere in considerazione il rapporto tra gli spazi in concessione ai “Balneari” e le spiagge libere.

In questo momento di pandemia, quanto regolamento da distanziamento, potrebbe essere rivisto per il bene e la sopravvivenza di queste strutture.

Si potrebbe prevedere a chi ne subisce un forte ridimensionamento porzioni in ampliamento.

I “Balneari” ricoprono un ruolo importante che va supportato e sostenuto, visto il momento così difficile e incerto.