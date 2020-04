Chiavari: covid, non c’è ancora la discesa dei contagi

Il quadro generale, non autorizza a sperare in una rapida ritirata del coronavirus; né si può sperare che i contagi spariscano con l’estate. Chiavari, a prescindere da isole di contagio, non ha numeri altissimi rispetto al numero di abitanti; ma anche qui i numeri non sembrano avere imboccato la discesa.

Il sindaco Marco Di Capua così sintetizza la situazione odierna: “Le persone in isolamento fiduciario sono 72, una in più rispetto a ieri. Di queste, 8 sono in isolamento perché rientranti in Italia dall’estero.

Le persone positive al virus sono 99, sei in più rispetto a ieri.

Di queste 99, 94 sono in quarantena a casa (compresi quelli presso il Ricovero Torriglia) mentre sono 5 le persone che sono ricoverate in ospedale.

I sei contagi in più rispetto a ieri, sono riferibili a contatti intrafamiliari, a contatti delle persone contagiate al reparto di Medicina e parte al ricovero Torriglia”.