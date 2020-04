Chiavari: come circolare nel caruggio

di Giuseppe Valle

È certamente molto piacevole ricominciare ad uscire, passegiare, salutare persone che non vedevamo da due mesi e più. Tuttavia non si possono dimenticare le misure di sicurezza in una fase delicatissima e con pericoli sempre in agguato.

Chiavari ha un caruggio abbastanza stretto, con diversi negozi che riprendono l’attività; è facile che si formi qualche coda fuori dagli esercizi commerciali e addirittura dei capannelli: tutti abbiamo voglia di chiacchierare, ristabilire contatti reali e non virtuali, dopo l’abbuffata di cellulari computer, whatsapp, zoom ecc.

Qualcuno suggerisce di rendere obbligatorie le mascherine nel centro storico, per sopperire all’imprudenza e alla faciloneria di chi si sente ormai fuori pericolo. Tutto invece suggerisce di mantenere alta la guardia, continuando a rispettare le distanze di sicurezza e usando le mascherine, anche senza bisogno di leggi, decreti, intimazioni e multe.