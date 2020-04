Camogli: vie Repubblica e XX Settembre, accesso pomeridiano non prorogato

Dal Comune di Camogli riceviamo e pubblichiamo il diario del sindaco Francesco Olivari

Buona sera a tutte e tutti,

oggi è terminato il periodo di quarantena per 2 persone. Attualmente sono quindi 3 le persone in isolamento presso il proprio domicilio, tutte perché rientrate dall’estero.

4 invece le persone positive al Covid-19 (1 residente da tempo ricoverato in ospedale; 1 residente attualmente ricoverato in ospedale; 2 residenti in isolamento presso la propria abitazione). Vi ricordo che l’Asl effettua l’indagine epidemiologica dei contatti della persona positiva e contatta direttamente i soggetti interessati per predisporne l’isolamento a domicilio.

Stamattina si è svolto il mercato, settore alimentare. È stato nuovamente istituito il percorso adiacente ai banchi nel quale i clienti si immettono da un lato, vengono serviti, per poi uscire dalla parte opposta, evitando quindi di incrociarsi. La zona è stata presidiata da polizia municipale e protezione civile. Ricordo che la mascherina non è obbligatoria all’aperto (se non in aree in cui non sia possibile rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro) ma lo è per accedere ai banchi del mercato, dove il personale di vendita è dotato di mascherine e guanti.

Stamattina ho ricevuto una delegazione di ristoratori di Camogli che mi hanno consegnato le chiavi di molti dei loro locali. L’azione simbolica, dopo la protesta di ieri sera, è volta a richiamare l’attenzione sulle problematiche di molte attività purtroppo soggette alla chiusura in questo periodo di emergenza. Ho accolto la loro richiesta di inviare una lettera di sensibilizzazione su aiuti fiscali ed economici al Governo e mi auguro che venga recepita la richiesta fatta da Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani) riguardo alla tassa sui rifiuti ossia che lo Stato garantisca ai Comuni una quota della Tari, in modo che si possa ridurre la quota ai commercianti che sono stati chiusi in questo periodo.

Ed ora un po’ di risposte.

Suolo pubblico: non appena saranno delineate le modalità per l’ampliamento, informeremo tutti gli operatori commerciali sulla procedura di richiesta.

Accesso Via Repubblica e Va XX Settembre: l’accesso pomeridiano non verrà ulteriormente prorogato oltre il 30 aprile 2020.

Buoni pasto: non sono ritenuti ragione di necessità per lo spostamento.

Continuiamo a mantenere un comportamento responsabile per contenere la diffusione del virus.

Grazie e buona serata.