Camogli: ‘Teatro Sociale’, Serena Bertolucci nuova presidentessa

Dalla Fondazione Teatro Sociale di Camogli – onlus riceviamo e pubblichiamo

L’Assemblea dei Soci – composta da Comune di Camogli, Comune di Recco, Palchettisti del Teatro Sociale di Camogli e Andrea Cosulich – si è riunita per procedere all’indicazione dei nuovi membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Teatro Sociale di Camogli, in seguito alle dimissioni tra i membri del vecchio CdA.

Il Comune di Recco ha espresso il desiderio di restare all’interno della Fondazione come socio onorario e si riserva un momento di riflessione per esprimere il proprio rappresentante in CdA.

I palchettisti hanno confermato la nomina dell’avv. Paolo Cichero.

Il Comune di Camogli ha nominato come proprio rappresentante la dott. Serena Bertolucci, che ricoprirà la carica di Presidente del CdA.

L’Assemblea ha espresso i nomi della dott. Graziella Guatelli e del dott. Walter Chiapussi.

L’Assemblea dei Soci si è chiusa con l’apprezzamento e il ringraziamento al precedente Consiglio di Amministrazione per il lavoro fatto, dando un caloroso in bocca al lupo al nuovo CdA della Fondazione Teatro Sociale di Camogli.