Camogli: la famiglia Sutter riconoscente a Gustavo Gamalero

Con un breve annuncio, la famiglia Sutter partecipa alla scomparsa dell’avvocato Gustavo Gamalero, morto nei giorni scorsi nella sua casa di Camogli: “Il suo supporto ci ha dato speranza negli anni bui. Con grande riconoscenza Flora, Aldo e Stefano”.

La sera del 6 maggio 1971 Arturo Sutter, padre di Milena, 13 anni, informa l’amico avvocato che la figlia, uscita da scuola, non ha fatto ritorno a casa. Gamalero telefona al capo della squadra mobile Angiolino Costa. Iniziano le indagini che porteranno al recupero, casuale, del corpo della ragazza e all’arresto di Lorenzo Bozano.

In questa drammatica storia che tenne in apprensione l’intera Italia, Gustavo Gamalero legale della famiglia Sutter ebbe una parte rilevante che visse come un proprio dramma, prodigandosi oltre ogni limite per far venire a galla la verità. La famiglia Sutter ancor oggi gli è riconoscente.